Станимир Стойлов: Если я не тренер с высокими задачами, значит я не тренер «Астаны»

Наставник столичной «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал pflk.kz предстоящую игру за Суперкубок страны с «Кайратом».





— Еще рано говорить о фаворитах, все команды готовятся, все усилились. Конкуренция в этом году будет выше, после нескольких туров можно будет сказать о ситуации в целом по Казахстану. Многие клубы усилились, но нельзя судить о командах по результатам контрольных матчей. Думаю, что сложно будет «Таразу», потому что они чуть позже начали готовиться к сезону, но, я считаю, что они справятся.





— Кого вы опасаетесь больше всего в «Кайрате»?

— Знаете, я никогда не отмечаю отдельных игроков, всегда отмечаю их игру в целом. Там очень много хороших игроков, но нам нельзя концентрировать персонально на ком-то одном. У «Кайрата» хорошие игроки, но мы должны сконцентрироваться на всей их команде и нашей игре.





— Какая задача стоит перед Вами?

— Если честно, нам еще руководство не ставило задачи. Если я не тренер с высокими задачами, значит я не тренер «Астаны». Если я не буду ставить высокие задачи футболистам, то как они будут расти? Нет такой команды, которая достигла верха. Мы сами себе ставим задачи.





— В составе «Кайрата» два бывших игрока «Астаны». Как в команде это восприняли и почему не привлекли Жукова после ухода из «Урала».

— Если честно, то я вообще не знал, что Жуков перейдет в «Кайрат». Он отличный и молодой футболист с перспективой, все футболисты, которые играли у нас и перешли в «Кайрат» — себя хорошо показали.





— Ставится ли задачу по поиску казахстанских игроков на перспективу или вам важнее результат здесь и сейчас?

— Если посмотрите всех футболистов сборной, то 90% играют в «Астане». Мы привлекли Муртазаева и Жалмукана — это будущее казахстанского футбола. У нас тренируются очень много молодых футболистов, некоторых отдали в аренду. Игроки должны понимать, что никто не заставит их играть в хороший футбол. Если бы у нас не было лимита, то казахстанцам было бы проще расти и развиваться.





— В составе «Тобола» будут играть сразу несколько игроков из «Астаны» Малый, Деспотович, Тагыберген, там же играет Гурман. Какова вероятность, что все эти футболисты летом покинут «Тобол», чтобы усилить «Астану» перед еврокубками?

— Знаете, когда будет квалификация Лиги Чемпионов будем решать, что делать. Было очень важно, чтобы наши игроки получили нагрузку. Летом будем решать, кто нам нужен, а кто нет.





— Кто станет капитаном в этом сезоне, а также кто будет играть в воротах?

— Капитаном будет Ненад Эрич, мы распределяем по старшинству — кто старше, кто больше играет в команде. По вратарям будем решать сегодня, нормальная практика, когда играть голкипер, который мало выступает в чемпионате. На сборах вратари играли по 45 минут. Один из двух точно будет в воротах.





— Смогут ли новые футболисты безболезненно заменить Каньяса?

— Мы уже справлялись с подобными ситуациями. Нам нужно заменить двух главных опорников — Максимовича и Каньяса. Надеюсь, что Маевский хорошо войдет в команду, а затем будем решать по аренде Каньяса.





— Раньше плеймейкером был Кетевоама, а кто будет играть на этой позиции в этом сезоне?

— Каждый тренер хочет много футболистов, но у меня всегда мало игроков. Усиление — это вопрос бюджета, пока у нас играют 13-15 футболистов. Если найдем хороших игроков, то я тоже хочу видеть игрока на позиции «десятки». За последние два года у нас были большие потери и хорошее усиление. Тренер всегда хочет, чтобы было больше футболистов, но у меня всегда меньше. Я на это не жалуюсь, будем работать.





— Если пойдет снег, то вы как-то будете корректировать игру?

— Я думаю, что поле будет в отличном состоянии. Погода будет проблемой для болельщиков. Думаю, что завтра будет не больше 2-3 тысяч зрителей.



