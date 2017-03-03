Материалы по участию Президента РК в совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан

(г. Астана, 3 марта 2017 года)

Выступая перед депутатами Парламента, Глава государства выделил ключевые факторы и аспекты политических реформ, осуществляемых путем внесения изменений в Конституцию Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на процессе подготовки проекта предлагаемых изменений в главный закон страны, отметив открытость и прозрачность хода его обсуждения.

- Моим Указом - разработанный проект конституционной реформы был вынесен на общенациональное обсуждение, которое очень интенсивно велось в течение месяца. Возможность высказаться получил каждый. Мы все видели, что обсуждение законопроекта было не только массовым, но и качественно насыщенным, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также озвучил итоги проделанной работы Рабочей группы, указав на неоднозначное понимание поправок в статью 26 Конституции отдельной частью населения.

- В Рабочую группу поступило 6 тысяч предложений, которые затрагивают две трети статей Конституции и все ее разделы. Вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества. Поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот законопроект - консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово и тем самым - поддержал модернизацию государственной власти, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на отдельных этапах политической модернизации страны, подчеркнув особенность текущих реформ.

- Во-первых, новый Закон значительно усиливает роль Парламента в государственных делах, в том числе при формировании Правительства. Во-вторых, повышается самостоятельность Правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой. В-третьих, модернизируется конституционная основа правоохранительной и судебной систем. Закладываются базовые основы деятельности прокуратуры, предусматривающие высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства в суде. В-четвертых, укрепляется система конституционного контроля. В-пятых, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей Независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил высокий профессионализм всех ветвей власти, подчеркнув их способность брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.

Кроме того, Президент Казахстана заверил всех в сохранении президентской формы правления, направленности проводимых реформ на создание политических условий для дальнейшей модернизации государства и общества.

- Новые задачи, о которых я сказал в Послании, накладывают на законодательные и исполнительные органы особую ответственность. Уверен, расширение полномочий Парламента и Правительства будет способствовать более эффективному достижению целей Третьей модернизации экономики страны, - отметил Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев обратился к депутатам Парламента с предложением рассмотреть внесенный законопроект с соблюдением всех установленных процедур.

Вслед за Главой государства выступил Руководитель Администрации Президента - руководитель Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти А.Джаксыбеков, который представил депутатам Парламента детальный проект предлагаемых поправок.