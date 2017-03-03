Депутаты предлагают лишать гражданства за совершение теракта

Депутаты предлагают лишать гражданства за совершение террористического преступления. Об этом сегодня заявил депутат Сената Парламента Ансар Мусаханов в ходе совместного заседания палат Парламента, посвященного обсуждению конституционных реформ, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Мы стремимся стать «Мәңгілік Ел» и войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. Для достижения этих великих целей необходимо учитывать закономерности мира, которые на сегодняшний день меняются очень быстро. Полагаю, что это является основной сутью и целью конституционной реформы, предложенной Елбасы для всенародного обсуждения и внесенной сегодня на рассмотрение палат Парламента», - сказал Мусаханов.





Депутат подчеркнул, что в этой связи наша задача и курс развития очевидны.





«Предпринимаемые Казахстаном в этих непростых условиях уверенные и новые шаги в сторону демократического развития, когда меняющееся на наших глазах мировое развитие столь быстротечно, конституционные реформы нашли поддержку - как со стороны казахстанцев, так и мировых экспертов. В этой связи призываю Вас поддержать предложения депутата Сената Парламента РК Георгия Владимировича Кима и дополнить пункт 2 статьи 10 Конституции следующим предложением - «Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики», - подчеркнул сенатор.





Серик Сабеков