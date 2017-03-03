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Koenigsegg показал новый суперкар Gryphon

3 марта 2017, 17:23

Тираж этой модели ограничен 25 экземплярами и давно распродан по предзаказам.


На международном автосалоне в Женеве шведский производитель суперкаров Koenigsegg покажет сразу три новых машины. Их фотографии и характеристики уже опубликованы.

Год назад фирма Кристиана фон Кёнигсегга представила на Женевском автосалоне серийный вариант своего мегакара Regera с 1500-сильной установкой Koenigsegg Direct Drive, состоящей из 5,0-литрового V8 и трех электромоторов и позволяющей развить 300 км/ч всего за 10 секунд. На нынешней выставке компания покажет первые два экземпляра Regera, построенные по заказу покупателей. Один из них выполнен в цвете, напоминающем классический «британский гоночный зеленый», и оснащен карбоновыми колесными дисками Tressex, которые на 40% легче легкосплавных. Второй получил красно-черное оформление внешности и интерьера. Оба автомобиля укомплектованы креслами с электрорегулировкой, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay, парковочным ассистентом Bird’s Eye View и уникальной системой Autoskin, позволяющей открывать все двери и капот нажатием кнопки. Напомним, весь тираж Regera будет ограничен 80 экземплярами.

Третий – но не по значимости – Koenigsegg, который появится на подиуме в Женеве, называется Agera RS Gryphon. Это уникальная модель из линейки Agera RS, в которой стандартный 1160-сильный мотор V8 заменен на 1360-сильный от мелкосерийного Koenigsegg One:1. 1395-сильный суперкар также построен на заказ и омологирован для использования на дорогах США. Черный карбоновый кузов украшен графическими элементами из 24-каратного золота. Салон отделан карбоном, черным анодированным алюминием, алькантарой и золотом. В комплектацию включен гоночный шлем соответствующего дизайна.

В прошлом году Koenigsegg уже показал несколько эксклюзивных Agera RS – Agera RSR, Agera XS и Agera RS Naraya. Тираж этой модели ограничен 25 экземплярами и давно распродан по предзаказам.

Текст: Александр Орехов
Фото: Koenigsegg

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