Б. Сапарбаев: Мы поддержим все созидательные инициативы людей с ограниченными возможностями
3 марта 2017, 17:27
В области проживает 24 тыс. инвалидов, в их числе почти 2 000 детей до 16 лет. На их поддержку и оказание им помощи ежегодно выделяется более миллиарда тенге.
В Актюбинской области прошла акция «Мы - вместе!»-«Біз біргеміз!». Организатором социально-значимой акции, основная цель которой консолидация общества, развитие культуры благотворительности, создание позитивного образа человека с инвалидностью выступило общественное объединение «Центр поддержки парализованных граждан» при содействии областного акимата, передает пресс-служба акима области.
В акции, которая проводится в регионе с 2000 года и является своеобразной площадкой подведения итогов деятельности социальных НПО и началом старта на следующий год, участвовали 160 актюбинцев с ограниченными возможностями, каждый из которых добился больших успехов в общественной жизни, спорте и творчестве.
В нынешнем году акция была направлена на пропаганду корпоративной и социальной ответственности каждого за тех, кто рядом.
-В нашем объединении состоит 920 человек, за которыми стоят их семьи, а это значит, что более 10 тысяч человек живут нашими проблемами и заботами. Для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно и жили полноценной жизнью, государственные службы работают не покладая рук. Благодаря их поддержке нам удалось достичь этих результатов. Позвольте от лица всех общественных объединений, которые ощущают ваши внимание и социальную поддержку, вручить вам благодарственное письмо, - отметила председатель «Центра поддержки парализованных граждан» Куралай Байменова, обращаясь к акиму области Бердыбеку Сапарбаеву.
Аким области поприветствовал участников отметил, что Глава государства уделяет большое внимание решению социальных вопросов и поблагодарил Куралай Байменову за содействие в решении проблем инвалидов на протяжении многих лет с момента создания общественного объединения.
-Центр поддержки парализованных граждан проводит огромный объем работы, а его руководитель Куралай Байменова помогает людям с ограниченными возможностями лекарствами, материальной помощью, просит для них работу, жилье. Все это говорит о ее огромном сердце, о том, что она делает благородное дело во благо общества. Конечно, со своей стороны мы будем всячески поддерживать ваши инициативы, решать социальные вопросы, - пообещал глава региона.
Напомним, в 2016 году инвалидам было выдано 32 квартиры из госфонда. Кроме того, Центр поддержки парализованных граждан получил от акимата области сертификат на 1,5 млн тенге и инватакси. С начала года лицам с ограниченными возможностями было выделено 5 квартир, в которых они смогут проживать до получения жилья из жилищного фонда.
В области проживает 24 тыс. инвалидов, в их числе почти 2 000 детей до 16 лет. На их поддержку и оказание им помощи ежегодно выделяется более миллиарда тенге.
Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847190-9449f93de19df80c0d00a4867682504b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...