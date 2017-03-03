Б. Сапарбаев: Мы поддержим все созидательные инициативы людей с ограниченными возможностями

В области проживает 24 тыс. инвалидов, в их числе почти 2 000 детей до 16 лет. На их поддержку и оказание им помощи ежегодно выделяется более миллиарда тенге.

В Актюбинской области прошла акция «Мы - вместе!»-«Біз біргеміз!». Организатором социально-значимой акции, основная цель которой консолидация общества, развитие культуры благотворительности, создание позитивного образа человека с инвалидностью выступило общественное объединение «Центр поддержки парализованных граждан» при содействии областного акимата, передает пресс-служба акима области.





В акции, которая проводится в регионе с 2000 года и является своеобразной площадкой подведения итогов деятельности социальных НПО и началом старта на следующий год, участвовали 160 актюбинцев с ограниченными возможностями, каждый из которых добился больших успехов в общественной жизни, спорте и творчестве.









В нынешнем году акция была направлена на пропаганду корпоративной и социальной ответственности каждого за тех, кто рядом.





-В нашем объединении состоит 920 человек, за которыми стоят их семьи, а это значит, что более 10 тысяч человек живут нашими проблемами и заботами. Для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно и жили полноценной жизнью, государственные службы работают не покладая рук. Благодаря их поддержке нам удалось достичь этих результатов. Позвольте от лица всех общественных объединений, которые ощущают ваши внимание и социальную поддержку, вручить вам благодарственное письмо, - отметила председатель «Центра поддержки парализованных граждан» Куралай Байменова, обращаясь к акиму области Бердыбеку Сапарбаеву.









Аким области поприветствовал участников отметил, что Глава государства уделяет большое внимание решению социальных вопросов и поблагодарил Куралай Байменову за содействие в решении проблем инвалидов на протяжении многих лет с момента создания общественного объединения.









-Центр поддержки парализованных граждан проводит огромный объем работы, а его руководитель Куралай Байменова помогает людям с ограниченными возможностями лекарствами, материальной помощью, просит для них работу, жилье. Все это говорит о ее огромном сердце, о том, что она делает благородное дело во благо общества. Конечно, со своей стороны мы будем всячески поддерживать ваши инициативы, решать социальные вопросы, - пообещал глава региона.









Напомним, в 2016 году инвалидам было выдано 32 квартиры из госфонда. Кроме того, Центр поддержки парализованных граждан получил от акимата области сертификат на 1,5 млн тенге и инватакси. С начала года лицам с ограниченными возможностями было выделено 5 квартир, в которых они смогут проживать до получения жилья из жилищного фонда.









В области проживает 24 тыс. инвалидов, в их числе почти 2 000 детей до 16 лет. На их поддержку и оказание им помощи ежегодно выделяется более миллиарда тенге.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



