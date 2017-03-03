Дочь президента Кыргызстана Алия показала округлившийся живот

Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева выложила в Instagram свою фотографию, на которой невооруженным глазом виден округлившийся живот , пишет , пишет Akipress.org





Алия пишет, что до последнего не хотела рассказывать о своем положении. Сейчас она находится уже на последней неделе беременности.









"Не знаю, почему именно я до последнего не хотела рассказывать о самом мощном по энергетическому всплеску периоде своей жизни, который поставил с ног на голову многие мои убеждения. Может быть, я просто-навсего чувствовала себя чертовски уязвимой перед людьми, которые оценивают других по не самым разумным критериям, а ещё, возможно, потому, что я слишком часто видела, как беременность становится для женщины своеобразным инструментом самоутверждения в обществе, и мне хотелось быть вне этой бессмысленной гонки.





Сейчас я на 39-40 неделе и я нахожусь на самой высокой точке вдохновения, которую я могла когда-либо представить. Это когда не можешь уснуть до 9 утра (а после того, как уснул, часто ещё и рисуешь во сне), потому что твоя голова отказывается останавливать бесконечный поток идей, и ты сидишь как сумасшедшая профессорша с красными глазами среди блокнотов, листов бумаги и кошек, пока твой муж уже просыпается на работу и даже не подозревает, сколько его рубашек было украдено из шкафа темной ночью для того, чтобы сделать портрет со своим рисунком и как дико выглядела его глубоко беременная жена, таскающая по дому стулья, чтобы установить фотоаппарат.





Около недели назад я стала писать обо всём честно, кое-где с матами, разрешила себе быть собой, вне зависимости от того, какой меня ожидают видеть другие, и мне стало так легко и просто. Сейчас кажется далеким то состояние, когда летом после взрыва внимания ко мне я свернулась клубочком, спряталась в раковину и говорила только безопасными, понятными всем выражениями.





Мне хочется делиться простыми будничными рассказами, называть всё своими именами, рушить представление людей о том, что я сру клубникой на золотом унитазе. И спасибо большое всем, кто читает и поддерживает меня. Кстати, автор фото - Костя, его тень можно увидеть слева. В общем, три человека на фотографии, только один ещё загадочнее мужа", - пишет Алия Шагиева в соцсети.



