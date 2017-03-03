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На Ремизовке в Алматы произошло сильное лобовое столкновение машин

3 марта 2017, 17:28

Пострадали 4 человека.


На Ремизовке в Алматы столкнулись автомобили ŠKODA Rapid и Mazda MPV, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, ŠKODA ехала вниз по Ремизовке. В связи с погодными условиями на достаточно крутом спуске образовалась снежная каша. Этот фактор и возможное превышение безопасной скорости движения послужило тому, что на плавном повороте машину понесло. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в это время ехала Mazda. Произошло мощное лобовое столкновение.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин, а также два пассажира ŠKODA. Всех четверых забрали в больницу.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, какие факторы послужили причиной этого ДТП.



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