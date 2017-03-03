Потерявшихся школьниц из Лисаковска нашли в Костанае

С ними все в порядке — живы, здоровы. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.

Информацию о трех пропавших девочках корреспонденту Alau.kz сообщил сотрудник пресс-службы ДВД Костанайской области Балслу Алекенова.





«Девочек нашли на Центральном рынке Костаная. С ними все в порядке — живы, здоровы. Подростки просто гуляли. Приехали на автобусе, заплатив 800 тенге. Доехали до Костаная и решили пожить взрослой жизнью», — рассказывает Балсулу Алекенова.





Отмечается, что переночевали девочки у своей знакомой, с которой заранее договорились. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.





«Участковые по делам несовершеннолетних повезли их домой», — заключили в пресс-службе ДВД.







