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Потерявшихся школьниц из Лисаковска нашли в Костанае

3 марта 2017, 17:40

С ними все в порядке — живы, здоровы. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.


Информацию о трех пропавших девочках корреспонденту Alau.kz сообщил сотрудник пресс-службы ДВД Костанайской области Балслу Алекенова.

«Девочек нашли на Центральном рынке Костаная. С ними все в порядке — живы, здоровы. Подростки просто гуляли. Приехали на автобусе, заплатив 800 тенге. Доехали до Костаная и решили пожить взрослой жизнью», — рассказывает Балсулу Алекенова.

Отмечается, что переночевали девочки у своей знакомой, с которой заранее договорились. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.

«Участковые по делам несовершеннолетних повезли их домой», — заключили в пресс-службе ДВД.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области пропали три 13-летние девочки. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказала пользователь Динара Тоставлетова.

Фото: alau.kz

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