Потерявшихся школьниц из Лисаковска нашли в Костанае
3 марта 2017, 17:40
С ними все в порядке — живы, здоровы. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.
Информацию о трех пропавших девочках корреспонденту Alau.kz сообщил сотрудник пресс-службы ДВД Костанайской области Балслу Алекенова.
«Девочек нашли на Центральном рынке Костаная. С ними все в порядке — живы, здоровы. Подростки просто гуляли. Приехали на автобусе, заплатив 800 тенге. Доехали до Костаная и решили пожить взрослой жизнью», — рассказывает Балсулу Алекенова.
Отмечается, что переночевали девочки у своей знакомой, с которой заранее договорились. Сейчас подростков отправили обратно в Лисаковск.
«Участковые по делам несовершеннолетних повезли их домой», — заключили в пресс-службе ДВД.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области пропали три 13-летние девочки. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказала пользователь Динара Тоставлетова.
Фото: alau.kz
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