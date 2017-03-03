Шарипова уложилась в вес перед боем с Чернобородовой

Казахстанка Фируза Шарипова и ее соперница россиянка Юлия Чернобородова уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма.

В Балашихе завершилась процедура взвешивания перед вечером профи-бокса, который состоится на Арене «Балашиха» 4 марта, сообщает сообщает AllFight.Ru.





Казахстанка Фируза Шарипова и ее соперница россиянка Юлия Чернобородова уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма. Шарипова показала на весах 58,9 килограмма, оказавшись на 200 граммов тяжелее россиянки. Юлия Чернобородова перед боем весит 58,7 килограмма.





Напомним, в предыдущем поединке Фируза Шарипова 24 сентября в Алматы нокаутировала сербку Милену Матович во втором раунде. Юлию Чернобородову ожидает дебют на профессиональном ринге.



