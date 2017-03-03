Шарипова уложилась в вес перед боем с Чернобородовой
3 марта 2017, 17:50
Казахстанка Фируза Шарипова и ее соперница россиянка Юлия Чернобородова уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма.
В Балашихе завершилась процедура взвешивания перед вечером профи-бокса, который состоится на Арене «Балашиха» 4 марта, сообщает AllFight.Ru.
Казахстанка Фируза Шарипова и ее соперница россиянка Юлия Чернобородова уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма. Шарипова показала на весах 58,9 килограмма, оказавшись на 200 граммов тяжелее россиянки. Юлия Чернобородова перед боем весит 58,7 килограмма.
Напомним, в предыдущем поединке Фируза Шарипова 24 сентября в Алматы нокаутировала сербку Милену Матович во втором раунде. Юлию Чернобородову ожидает дебют на профессиональном ринге.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com