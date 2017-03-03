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Умный презерватив изобрели в Великобритании

3 марта 2017, 17:55

Пользователю обещают предоставить полную информацию о половом акте.


Британская компания British Condoms начала принимать предзаказы на умный презерватив i.Con Smart Condom, пишет Лента.ру со ссылкой на Forbes.

Несмотря на название, i.Con Smart Condom, в сущности, не является презервативом. Это кольцо, которое надевается поверх обычного контрацептива и может передавать данные через Bluetooth.

Пользователю обещают предоставить полную информацию о половом акте: его продолжительность, скорость и силу движений, количество сожженных калорий, а также температуру тела.

Устройство также будет предупреждать о наличии венерических заболеваний. Продавцы уверяют, что вся собранная информация хранится исключительно анонимно, однако если владельцу очень захочется, он может поделиться своими заслугами в социальных сетях.

Фото: britishcondoms.uk

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