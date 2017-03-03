Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Суд рассмотрит амнистию учителя Юрия Пака

3 марта 2017, 18:07

Осужденный за лжетерроризм карагандинский учитель Юрий Пак в тюрьме пять месяцев.


В суде рассмотрят сокращение срока наказания карагандинскому учителю Юрию Паку, сообщил координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Ранее супруга осужденного за "телефонный" терроризм Юрия Пака Ольга обратилась к общественности. Она сообщила, что адвокат и родные Пака не могут подать на амнистию из-за всевозможных государственных препон и проволочек.

"В Абайский районный суд 3 марта поступило представление из мест лишения свободы в отношении осужденного Юрия Пака о сокращении на 1/4 часть неотбытого срока наказания", — проинформировал Жумашев журналистов.

Он отметил, что дело будет рассмотрено в установленные законом сроки.

Как сообщила Ольга Пак, ей позвонили из областной прокуратуры и расспросили о сложностях.

"В итоге на сегодня я смогла наконец-то погасить все иски, квитанции об оплате подшиты в дело Юры, документы по амнистии поданы в суд. Отдельно благодарю руководство колонии, которое с первого дня оказывает нам содействие во всем", — написала Пак в пятницу на своей странице в соцсети.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в "минировании" ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Позже Ольга Пак сообщила о намерении подать на амнистию.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...