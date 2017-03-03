Врачи рассказали о состоянии брошенной в Шымкенте новорожденной девочки

По данным врачей, у ребенка гипоксически-ишемическая энцефалопатия, судорожный синдром, также проверяется наличие синдрома Дауна.

Врачи озвучили диагноз новорожденной девочки, которую бросили в Шымкенте, сообщает сообщает Казинформ со ссылкой на главного врача перинатального центра №2 Лейлу Уткибаеву.





Девочке, которую врачи назвали Жулдыз Сактаган, поставили диагноз. По данным врачей, у ребенка гипоксически-ишемическая энцефалопатия, судорожный синдром, также проверяется наличие синдрома Дауна.





«В настоящее время состояние ребенка тяжелое, обусловленное симптомами дыхательной недостаточности, гипоксического поражения центральной нервной системы, судорожным синдромом на фоне предполагаемого хромосомного заболевания. Находится в условиях открытой реанимационной системы, на респираторной поддержке. На осмотр реагирует», - сообщили медики.





Напомним, 25 февраля рано утром охранник и врачи медцентра «Дау-мед» нашли возле здания прямо между банкоматом и мусорным баком новорожденную девочку. По этому факту Абайским РОВД зарегистрировано уголовное дело по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения медцентра.





Динара Балымбетова.



