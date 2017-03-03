В Китае напали на съемочную группу ВВС

Позже к месту происшествия прибыли полицейские и представители местных властей.

Нападение на съемочную группу ВВС совершено в Китае в провинции Хунань при попытке взять интервью у местной жительницы, заявляющей об убийстве отца, сообщает сообщает РИА Новости





Журналист ВВС Джон Садворт и его команда пытались взять интервью у жительницы китайской деревни, которая утверждает, у нее и у ее отца отобрали землю, а затем до смерти избили отца.





Когда группа направилась к дому женщины, их путь преградили неизвестные мужчины. Они толкнули Садворта и отобрали съемочное оборудование.





"Когда мы подошли к дому Ян Линхуа, стало понятно, что они нас ждали", — пишет Садворт. После того, как мужчины разбили камеры съемочной группы, журналисты пытались покинуть деревню, но их машину окружили 20 мужчин.





Как заявляют журналисты ВВС, позже к месту происшествия прибыли полицейские и представители местных властей, и, "чтобы избежать дальнейшего насилия", "заставили их подписать признание с извинением за попытку взять незаконное интервью" и удалить записи.





По словам журналиста, "несмотря на то, что он подписал признание, он не извиняется за попытку взять интервью".



