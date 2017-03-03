В Китае напали на съемочную группу ВВС
3 марта 2017, 18:27
Позже к месту происшествия прибыли полицейские и представители местных властей.
Нападение на съемочную группу ВВС совершено в Китае в провинции Хунань при попытке взять интервью у местной жительницы, заявляющей об убийстве отца, сообщает РИА Новости.
Журналист ВВС Джон Садворт и его команда пытались взять интервью у жительницы китайской деревни, которая утверждает, у нее и у ее отца отобрали землю, а затем до смерти избили отца.
Когда группа направилась к дому женщины, их путь преградили неизвестные мужчины. Они толкнули Садворта и отобрали съемочное оборудование.
"Когда мы подошли к дому Ян Линхуа, стало понятно, что они нас ждали", — пишет Садворт. После того, как мужчины разбили камеры съемочной группы, журналисты пытались покинуть деревню, но их машину окружили 20 мужчин.
Как заявляют журналисты ВВС, позже к месту происшествия прибыли полицейские и представители местных властей, и, "чтобы избежать дальнейшего насилия", "заставили их подписать признание с извинением за попытку взять незаконное интервью" и удалить записи.
По словам журналиста, "несмотря на то, что он подписал признание, он не извиняется за попытку взять интервью".
Фото: AP Photo/ Alastair Grant.
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