В Таразе усиливаются меры по борьбе с кражами

3 марта в прокуратуре Тараза проведено межведомственное совещание на тему «Состояние работы по противодействию кражам чужого имущества, в том числе скотокрадству» направленное на усиление работы с кражами чужого имущества, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.





Согласно статистическим данным в текущем году на территории города зарегистрировано - 1 086 (1 186) краж чужого имущества, снижение составило на 8%, в том числе и снизилось количество преступлений по фактам скотокрадства с 14 на 9 или на 35%, также сотовых телефонов с 495 до 324 или на 34%.





Однако при общем снижении преступлений данной категории, отмечается рост квартирных краж на 35% или со 154 до 209.





Стоит отметить, что большинство краж чужого имущества совершаются в микрорайонах города, где отсутствуют камеры наружного наблюдения и освещение.





Вместе с тем, большую озабоченность вызывает то, что из 6 152 совершенных в 2016 году краж, нераскрыто 4 619, в этой связи прокуратурой города отменены ряд решений следователей органов внутренних дел с дачей конкретных указаний направленных на раскрытие преступлений.





В рамках реализации проекта «Стоп кражам» изготовлена карта города, где отражены сведения о местах дислокаций ломбардов, пунктов приема металла, рынки, торгово-развлекательные центры, места оборудованные системами видеонаблюдения и места где зафиксирована наибольшая концентрация краж.





Проведенными разъяснительными работами предприниматели стали оборудовать свои торговые точки камерами видеонаблюдения и охранной сигнализацией, решетками и железными дверями.





Хуже всего органами внутренних дел области не проводится эффективная работа по задержанию «карманников» на общественном транспорте, в частности при проведении акции «Безопасный транспорт» инициированного прокуратурой области, сотрудниками полиции не задержано ни одного карманного вора на общественном транспорте.





На сегодняшний день в каждом втором случае краж чужого имущества предметом посягательства является сотовый телефон – отметил прокурор г. Тараз Бекзат Сеилханов, однако 80% из них остаются не раскрытыми.





В этой связи одним из мер запущен проект «Мобильник» - в рамках реализации которого по договоренности с администрациями школ и родителями детей в школах запрещены смартфоны.





Кроме того, теперь уполномоченные органы при составлении протоколов об административной ответственности включают в протокол «IMEI» код мобильного телефона правонарушителя, что позволит в последующем проверить вероятность получения сотового телефона преступным путем.





Необходимо учитывать, что потерять за раз непосильным трудом заработанное имущество является для некоторых граждан трагедией, что нельзя допустить, реальное исполнение наших предложений со стороны органов внутренних дел позволит во первых снизить преступность, во вторых повысить доверия граждан к госорганам – резюмировал прокурор г. Тараз Бекзат Сеилханов.