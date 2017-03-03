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Форум «Евразийская неделя» состоится на площадке ЭКСПО в Астане

3 марта 2017, 19:13

Форум станет диалоговой площадкой для Правительств стран ЕАЭС, бизнесменов и международных экспертов по обсуждению актуальных вопросов экономического развития стран Союза.


Сегодня Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Повестка дня заседания включала 24 вопроса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Обсужден блок вопросов о сферах экономики, обладающих наибольшим интеграционным потенциалом, по сокращению барьеров в рамках внутреннего рынка, а также проведения ежегодного Международного форума «Антиконтрафакт». Международный форум «Антиконтрафакт» является одной из ведущих дискуссионных площадок в рамках Евразийского экономического союза, где представители государств-членов ЕАЭС, международные эксперты в этой области, представители бизнес-сообществ и науки обсуждают проблемы защиты единого рынка ЕАЭС от незаконного оборота промышленной продукции, а также обеспечения прав интеллектуальной собственности.

Определен перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества, который станет стимулом для создания кооперационных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.

В ходе заседания члены Совета ЕЭК сегодня приняли решение провести Форум «Евразийская неделя» в Астане в августе текущего года в рамках ЭКСПО-2017. Форум станет диалоговой площадкой для Правительств стран ЕАЭС, бизнесменов и международных экспертов по обсуждению актуальных вопросов экономического развития стран Союза.

По всем вопросам повестки дня заседания ЕЭК были достигнуты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.

Фото: primeminister.kz.

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