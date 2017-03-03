В Алматинской области представлены новые методы борьбы с подростковыми правонарушениями

Во многих районных центрах не имеется соответствующая инфраструктура для свободного времяпрепровождения молодежи.

Управление по вопросам молодежной политики Алматинской области представила новый проект по искоренению правонарушения и рациональному использования досуга молодежи, сообщает сообщает Zakon.kz





Идею проекта и его цели озвучил руководитель управления Айдын Нурмахамбетов, в ходе совещания по определению приоритетных направлении развития социальной сферы региона под под председательством акима области Амандык Баталова.





Руководитель управления по вопросам молодежной политики Айдын Нурмахамбетов сообщил, что во многих районных центрах не имеется соответствующая инфраструктура для свободного времяпрепровождения молодежи.









"Не говоря об интернет библиотеках, коворкинга, нет доступных фитнес-залов. Лишь в считанных районах имеются фитнес – залы для занятия спортом, но плата за месячный абонемент не по карману для молодежи. В этой связи вы предлагаем создать в каждом районном центре Алматинской области молодежные досуговые центры, которые бы обеспечили полезное и эффективное времяпровождение молодежи региона", - подчеркнул Айдын Нурмахамбетов. По словам руководителя управления, для этого уже предусмотрены соответствующие здания, в которых надо провести ремонт и закуп оборудования.





- В работе по профилактике маргинальной среды, а также создания условии для рационального использования свободного времени молодежи, считаю, что досуговые центры окажут огромное влияние. Я поддержу. Давайте, начинайте, - сказал Амандык Баталов.





Помимо всего, реализации проекта позволит не только занять досуг молодежи, но и улучшить архитектурный облик районного центра.