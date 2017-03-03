Подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама гражданина КНДР выслали из Малайзии
3 марта 2017, 19:36
Подозреваемыми по делу являются также четыре гражданина КНДР, покинувшие Малайзию сразу после убийства.
Малайзийские власти депортировали в Пхеньян гражданина КНДР Ли Чжон Чоля, подозревавшегося в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Ли Чжон Чоль был задержан вместе с гражданками Индонезии и Вьетнама по подозрению в причастности к гибели Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — в аэропорту Куала-Лумпура в середине февраля. Девушкам было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В отношении же Ли Чжон Чоля полиция заявила, что ей не удалось собрать веских улик и оснований для его дальнейшего задержания. Ранее сообщалось, что он будет депортирован в связи с недействительными въездными документами. Подозреваемыми по делу являются также четыре гражданина КНДР, покинувшие Малайзию сразу после убийства.
Ранее сообщалось, что Ли Чжон Чоль прибыл в иммиграционный центр в бронежилете, чтобы подготовиться к депортации, отныне ему запрещен въезд в Малайзию.
Фото: AP Photo.
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