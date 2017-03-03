Женщина выжила после ударов топором и ножом в Кокшетау

Мужчину приговорили к десяти годам строгого режима и принудительному лечению от алкоголизма.

В Кокшетау женщина, пришедшая за квартплатой, едва не погибла от рук пьяного квартиранта, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.





По данным следствия, преступление произошло 12 августа 2016 года в Кокшетау. Местная жительница пришла к арендатору жилья за квартплатой. Пьяный квартирант вместо денег взял топор и нанес ей несколько ударов по голове. Увидев, что женщина еще жива, схватил нож и нанес еще три проникающих ранения.





В это время обеспокоенные отсутствием родственники хозяйки квартиры звонили ей на мобильный телефон, который не отвечал. Одна из родственниц заглянула в дом к квартиранту, но подозреваемый заверил, что хозяйка ушла. Однако в этот момент жертва, истекавшая кровью, подала слабый голос. Испугавшись, квартирант убежал.





Врачи чудом смогли спасти женщину.





Полиция задержала подозреваемого на следующий день. Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал 42-летнего мужчину виновным в покушении на убийство.





"Осужденный приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма", — проинформировали в суде.







