Избившая родную дочь павлодарка примирилась с отцом своего ребёнка

Отец четырёхлетней Айлин Касымовой, которую избивала собственная мать , снимая всё на видео, написал заявление о примирении сторон, сообщает Казинформ





Отец девочки Ермурат Касымов подал заявление в полицию о примирении с матерью своей дочери Айлин Нургуль Докуовой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области. Поэтому теперь уголовное дело по статье 140 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним» Уголовного кодекса Казахстана завершилось.





Тем не менее, женщина находится под наблюдением правоохранительных органов: 22 декабря она решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних была ограничена в родительских правах на шесть месяцев. Её малолетняя дочь Айлин сейчас находится на воспитании у отца и бабушки, однако женщина может видеться с девочкой - папа не препятствует матери ребёнка, сообщили в ДВД.





Напомним, 24 октября, как только родственники отца Айлин Ермурата Касымова получили видео избиения ребёнка, они заявили в полицию. На кадрах Нургуль Докуова била и душила свою дочь Айлин. Видео было снято 21 октября. Было возбуждено уголовное дело, по которому женщине грозят до 300 МРП штрафа, исправительные работы на эту же сумму или арест до 75 суток. Несколько дней ребёнок пробыл в городском приюте, откуда её забрал отец.





Антон Гагарин.



