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«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе

3 марта 2017, 20:55

Снимок набрал более 438 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.


Американский миллионер Дэн Билзерян, которого называют «Королем Instagram», подвергся критике после публикации снимка, на котором его подруга сидит на столетней черепахе. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет The Telegraph.

Фото было сделано во время поездки 36-летнего Билзеряна на остров Некер (Британские Виргинские острова) в сопровождении манекенщиц. Мужчина выложил снимок, на котором кормит черепаху, в то время как на ней сидит девушка в бикини. «270-килограммовая и столетняя галапагосская черепаха, что за невероятное животное», — указал американец в подписи к кадру.

Многие пользователи Instagram обрушились с критикой на миллионера. Некоторые напомнили, что руководство национального парка Галапагос в Эквадоре просит посетителей не прикасаться к редким животным руками и не беспокоить их. «Отвратительно! Вам бы следовало постыдиться. Безмозглые», — написала одна из подписчиц.

«Дожил до ста лет и вынужден иметь дела с идиотами, которые садятся на него», — посочувствовал другой комментатор черепахе.

На страницу Билзеряна в Instagram, где была опубликовала фотография с черепахой, подписаны около 21 миллиона человек. Снимок набрал более 438 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.

Дэн Билзерян — звезда социальных сетей, известный как «король Instagram». Он игрок в покер, а также занимается венчурными инвестициями. Американец армянского происхождения заявляет, что заработал свое состояние именно на азартных играх.

Источник: Lenta.ru.

Фото: @danbilzerian.

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