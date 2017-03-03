Казахстанские лыжники стали девятыми в эстафете чемпионата мира
3 марта 2017, 21:12
Первый результат — у команды Норвегии, сборная России стала второй, лыжники Швеции финишировали третьими.
В финском Лахти завершилась эстафета у мужчин чемпионата мира по лыжным гонкам.
Первый результат — у команды Норвегии, сборная России стала второй, лыжники Швеции финишировали третьими.
Команда Казахстана: Алексей Полторанин, Денис Волотка, Олжас Климин и Евгений Величко завершила эстафету с девятым результатом.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).
Мужчины. Эстафета. 4×10 километров.
1. Норвегия — 1:37:20.1
2. Россия — +4.6
3. Швеция — +2:31.8
9. Казахстан — +5:30.6.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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