Казахстанские лыжники стали девятыми в эстафете чемпионата мира

Первый результат — у команды Норвегии, сборная России стала второй, лыжники Швеции финишировали третьими.

В финском Лахти завершилась эстафета у мужчин чемпионата мира по лыжным гонкам.





Первый результат — у команды Норвегии, сборная России стала второй, лыжники Швеции финишировали третьими.





Команда Казахстана: Алексей Полторанин, Денис Волотка, Олжас Климин и Евгений Величко завершила эстафету с девятым результатом.





Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).

Мужчины. Эстафета. 4×10 километров.





1. Норвегия — 1:37:20.1

2. Россия — +4.6

3. Швеция — +2:31.8





9. Казахстан — +5:30.6.







