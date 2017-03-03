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В США задержали подозреваемого в рассылке угроз еврейским организациям

3 марта 2017, 21:30

Представители Антидиффамационной лиги поблагодарили силовиков за арест злоумышленника.


ФБР и полиция США задержали подозреваемого в рассылке сообщений с угрозами взрывов в адрес еврейских организаций, сообщила Антидиффамационная лига (ADL) – организация по защите прав евреев, передает РИА Новости.

"ФБР, полиция города Нью-Йорк и полиция штата Нью-Йорк сообщили нам об аресте, связанном с угрозой взрыва бомбы в ADL и в других еврейских институтах", — говорится в официальном Twitter организации.

Представители ADL также поблагодарили силовиков за арест злоумышленника.

Основанная в 1913 году ADL является американской еврейской неправительственной правозащитной организацией, которая противостоит антисемитизму и другим формам проявления нетерпимости.

Фото: Flickr/ André Gustavo Stumpf.

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