В США задержали подозреваемого в рассылке угроз еврейским организациям
3 марта 2017, 21:30
Представители Антидиффамационной лиги поблагодарили силовиков за арест злоумышленника.
ФБР и полиция США задержали подозреваемого в рассылке сообщений с угрозами взрывов в адрес еврейских организаций, сообщила Антидиффамационная лига (ADL) – организация по защите прав евреев, передает РИА Новости.
"ФБР, полиция города Нью-Йорк и полиция штата Нью-Йорк сообщили нам об аресте, связанном с угрозой взрыва бомбы в ADL и в других еврейских институтах", — говорится в официальном Twitter организации.
Представители ADL также поблагодарили силовиков за арест злоумышленника.
Основанная в 1913 году ADL является американской еврейской неправительственной правозащитной организацией, которая противостоит антисемитизму и другим формам проявления нетерпимости.
Фото: Flickr/ André Gustavo Stumpf.
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