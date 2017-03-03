В США задержали подозреваемого в рассылке угроз еврейским организациям

ФБР и полиция США задержали подозреваемого в рассылке сообщений с угрозами взрывов в адрес еврейских организаций, сообщила Антидиффамационная лига (ADL) – организация по защите прав евреев, передает передает РИА Новости





"ФБР, полиция города Нью-Йорк и полиция штата Нью-Йорк сообщили нам об аресте, связанном с угрозой взрыва бомбы в ADL и в других еврейских институтах", — говорится в официальном Twitter организации.





Представители ADL также поблагодарили силовиков за арест злоумышленника.





Основанная в 1913 году ADL является американской еврейской неправительственной правозащитной организацией, которая противостоит антисемитизму и другим формам проявления нетерпимости.



