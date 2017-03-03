В Алматы простились с пилотом рухнувшего в ВКО вертолета

В Алматы сегодня простились с пилотом вертолета, рухнувшего в Восточно-Казахстанской области. В последний путь 48-летнего Петра Устинова провожали родные, друзья, сослуживцы , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".





Устинов служил в Афганистане, потом в авиации Пограничной службы, а в последнее время перевозил пассажиров на частном вертолете. На траурной панихиде погибшего вспоминали как специалиста высшего класса.

Талгат Гарифулин, однополчанин П. Устинова:





- Он как военный летчик (я с ним в экипаже летал), знаю как летчика-профессионала, как отличного летчика, я ничего не хочу говорить, как он мог в такую ситуацию попасть. Он ушел в частную компанию, летал там. Летал прекрасно, знаю хорошо. Мы встречались, говорит: летаю. Молодец, летай. Так и летал.





25 февраля Петр Устинов не долетел до пункта назначения. Его тело и обломки вертолета нашли в 60 километрах от города Аягоза. Находившемуся на борту депутату районного маслихата Айткали Айтпаеву удалось выжить. Сейчас устанавливаются причины авиакатастрофы. Вопросов и слухов вокруг этого авиа-ЧП было много. По предварительной версии, вертолет мог рухнуть из-за нарушения правил безопасности.





Виталий Мантров.







