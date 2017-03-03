Сторонники Хосни Мубарака надеются на реабилитацию его имени

Экс-президент Египта Хосни Мубарак и его семья должны быть полностью реабилитированы после оправдательного приговора высшей инстанции — Кассационного суда, считают сторонники бывшего лидера страны, сообщает сообщает РИА Новости





Кассационный суд Египта в четверг вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента Мубарака, которого обвиняли в попытке силой подавить народные волнения января-февраля 2011 года. Таким образом, бывший лидер страны, покинувший этот пост 11 февраля 2011 года в начале так называемой "арабской весны", а также его сыновья Аля и Гамаль были либо оправданы по всем предыдущим делам, либо уже отбыли соответствующее наказание.





Доброе имя необходимо вернуть





"Большинство египтян знают, что полиция не использовала оружие против мирных демонстрантов, так как Мубарак не отдавал полиции приказа стрелять по ним", — уверен один из создателей общественного движения в поддержку Мубарака Карим Хусейн. По его мнению, оправдательный приговор автоматически означает, что беспорядки, убийства, побеги из тюрем, организовала противоположная сторона, выступавшая за свержение правящего режима. "За время правления "Братьев-мусульман" египетский народ понял, кто настоящие убийцы", — сказал собеседник агентства.





По его мнению, необходимо чтобы Мубараку и всей его семье вернули доброе имя после того, как в течение нескольких лет им выдвигали ложные обвинения.





Другой представитель движения в поддержку бывшего президента Ихаб аль-Хули, уверен, что адвокаты президента должны в суде инициировать процесс реабилитации Мубарака. В частности, он предлагает вернуть имя президента различным учреждениям, станциям метро. "Я счастлив, что оправдан ветеран войны, один из настоящих героев Египта. Не надо забывать, что он подал в отставку, чтобы не допустить еще большего кровопролития", — сказал собеседник агентства. "Мы все понимаем, что произошедшее в 2011 году было спланировано "Братьями-мусульманами" и движением "Шестое апреля"", — добавил он.





Как пояснил РИА Новости египетский эксперт в области права адвокат Конституционного суда Шауки ас-Сейид, полная реабилитация египетского лидера зависит не только от завершенного накануне дела, но и других обвинений. В частности, Мубарак и его сыновья были приговорены к трем годам тюрьмы по так называемому "делу о президентских дворцах", где якобы не по назначению были использованы средства, предназначенные для ремонта и обслуживания резиденций главы государства. "По закону, обвинительный приговор по уголовному делу лишает гражданина политических прав", — сказал собеседник агентства.





Он добавил, что надо тщательно исследовать законодательную базу, чтобы выяснить, сможет ли 88-летний Хосни Мубарак сохранить свои государственные награды и ордены, будет ли иметь право на соответствующие выплаты.





Оправдание окончательное





Что касается главного обвинения – расстрела мирных демонстрантов, то оправдательный приговор по нему является окончательным. "Оправдательный приговор означает, что дело закрыто, и в будущем бывшему президенту нельзя будет выдвигать эти обвинения", — добавил он.





Мубарак и бывший глава МВД страны Хабиб аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд посчитал их причастными к гибели мирных граждан в дни беспорядков 2011 года. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.





В ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.





Ранее с Хосни Мубарака, проведшего в заключении несколько лет, были сняты обвинения по ряду коррупционных дел, однако по одному из них (дело о президентских дворцах) экс-президент 9 мая 2015 года получил реальный срок — три года.





Надим Зуауи, Маргарита Кислова.



