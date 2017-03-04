Процесс в Астане стал верным шагом к прекращению огня в САР, заявили в ВКП
4 марта 2017, 00:19
Однако режим и его силы, а также отряды подконтрольные Ирану пытаются сорвать режим прекращения огня и снизить доверие к России в Сирии, - отметил заместитель главы делегации ВКП.
Переговоры в Астане стали верным шагом в деле прекращения огня в Сирии, однако правительственные силы и проиранские отряды пытаются сорвать достигнутый прогресс, об этом заявил РИА Новости заместитель главы делегации ВКП Яхья Кодмани.
"Астана была верным шагом на пути по прекращению огня, но, к сожалению, как я и сказал господину (замглавы МИД РФ Геннадию) Гатилову ранее, режим и его силы, а также отряды подконтрольные Ирану пытаются сорвать режим прекращения огня и снизить доверие к России в Сирии. Я думаю, что за этим стоит Иран", — сказал Кодмани.
Оппозиционный деятель добавил, что он "потребовал от России сотрудничества в выводе всех террористических и сектантских вооруженных формирований из Сирии".
"Мы нуждаемся, и я потребовал это от господина Гатилова, чтобы Россия работала над реальным прекращением огня в Сирии и прекращения нарушений", — заявил политик.
Фото: РИА Новости.
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