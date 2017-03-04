Трамп назвал лицемером Шумера, разместив его совместное фото с Путиным
4 марта 2017, 00:57
Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.
Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократов в сенате Чака Шумера, разместив фото, на котором Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
На фото, которое разместил Трамп, Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики. Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.
Фото было размещено ранее на новостном сайте Drudge Report вместе с другой фотографией, где Путин и Шумер изображены вместе с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. По данным сайта, фотографии сделаны в 2003 году, когда Путин посещал Нью-Йорк. Шумер тогда уже был сенатором от штата Нью-Йорк, но еще не занимал пост лидера фракции.
Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.
Фото: AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool.
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