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Трамп назвал лицемером Шумера, разместив его совместное фото с Путиным

4 марта 2017, 00:57

Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.


Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократов в сенате Чака Шумера, разместив фото, на котором Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.


На фото, которое разместил Трамп, Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики. Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.

Фото было размещено ранее на новостном сайте Drudge Report вместе с другой фотографией, где Путин и Шумер изображены вместе с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. По данным сайта, фотографии сделаны в 2003 году, когда Путин посещал Нью-Йорк. Шумер тогда уже был сенатором от штата Нью-Йорк, но еще не занимал пост лидера фракции.

Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.

Фото: AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool.

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