Более 6,5 тыс штук просроченных лекарств изъяты в больницах Караганды

Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено.

Прокуроры обнаружили в двух больницах Караганды более 6 500 медицинских препаратов с истекшим сроком годности, передает передает Казинформ





Как сообщил на брифинге глава прокуратуры Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, просроченные лекарства были выявлены в ходе плановой ревизии органами прокуратуры.





«Все просроченные лекарства изъяты и подлежат уничтожению. Семь должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль над фармацевтическими препаратами, привлечены к административной ответственности в виде штрафов», - сообщил Азамат Тлешев.





Общая сумма штрафов на семерых нарушителей административного законодательства составила 450 тысяч тенге.





Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено. Как известно, медикаменты с истекшим сроком годности не только утрачивают целебные свойства, но и могут стать ядовитыми и привести к летальному исходу.





Айжан Алданышева.



