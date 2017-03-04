Более 6,5 тыс штук просроченных лекарств изъяты в больницах Караганды
4 марта 2017, 01:18
Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено.
Прокуроры обнаружили в двух больницах Караганды более 6 500 медицинских препаратов с истекшим сроком годности, передает Казинформ.
Как сообщил на брифинге глава прокуратуры Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, просроченные лекарства были выявлены в ходе плановой ревизии органами прокуратуры.
«Все просроченные лекарства изъяты и подлежат уничтожению. Семь должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль над фармацевтическими препаратами, привлечены к административной ответственности в виде штрафов», - сообщил Азамат Тлешев.
Общая сумма штрафов на семерых нарушителей административного законодательства составила 450 тысяч тенге.
Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено. Как известно, медикаменты с истекшим сроком годности не только утрачивают целебные свойства, но и могут стать ядовитыми и привести к летальному исходу.
Айжан Алданышева.
Фото: kursiv.kz.
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