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Более 6,5 тыс штук просроченных лекарств изъяты в больницах Караганды

4 марта 2017, 01:18

Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено.


Прокуроры обнаружили в двух больницах Караганды более 6 500 медицинских препаратов с истекшим сроком годности, передает Казинформ.

Как сообщил на брифинге глава прокуратуры Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, просроченные лекарства были выявлены в ходе плановой ревизии органами прокуратуры.

«Все просроченные лекарства изъяты и подлежат уничтожению. Семь должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль над фармацевтическими препаратами, привлечены к административной ответственности в виде штрафов», - сообщил Азамат Тлешев.

Общая сумма штрафов на семерых нарушителей административного законодательства составила 450 тысяч тенге.

Ни одного факта отравления пациентов лекарствами не выявлено. Как известно, медикаменты с истекшим сроком годности не только утрачивают целебные свойства, но и могут стать ядовитыми и привести к летальному исходу.

Айжан Алданышева.

Фото: kursiv.kz.

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