Более 1 млн Mercedes-Benz отзовут по всему миру из-за риска возгорания
4 марта 2017, 01:33
Концерн Daimler объявил, что отзовет более 1 млн новых моделей Mercedes-Benz по всему миру. Причина — риск возгорания из-за неисправных предохранителей.
Немецкий автомобильный концерн Daimler объявил, что отзовет 1 млн новых моделей Mercedes-Benz по всему миру из-за риска возгорания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, передает РБК.
В сообщении компании сказано, что всего был зафиксирован 51 случай возгорания. Все они обошлись без травм и смертельных случаев. Возгорание, по предварительной информации компании, происходит из-за бракованных предохранителей.
В сообщении отмечается, что производство новых автомобилей приостановлено. Также приостановлены продажа автомобилей, которые уже находятся у дилеров.
Отзыв затронет автомобили классов С и Е, а также СLA, GLА и GLC классов, выпущенных в 2015–2017 годах. Отмечается, что отзыв на американском рынке начнется в июле. Оповещать владельцев машин в США начнут уже в марте.
Reuters добавляет, что из 1 млн отзываемых автомобилей 307 тыс. будут отозваны в США — крупнейшем рынке для Mercedes-Benz. Следом идут Китай и Германия. Другие страны, где будут отозваны Mercedes-Benz, пока не называются.
Мария Бондаренко.
Фото: Denis Balibouse / Reuters.
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