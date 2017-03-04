Лидер демократов в сенате ответил на обвинения Трампа в лицемерии

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предложил президенту Дональду Трампу обсудить их контакты с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает сообщает РИА Новости





Ранее Трамп назвал Шумера лицемером , разместив в Twitter фото, на котором сенатор изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Трамп написал, что надо начать "немедленное расследование в отношении Шумера и его связей с Россией и Путиным".





"Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?" — обратился Шумер к Трампу.





Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.





Алексей Богдановский.



