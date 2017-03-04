Лидер демократов в сенате ответил на обвинения Трампа в лицемерии
4 марта 2017, 01:46
Ранее Трамп назвал Шумера лицемером, разместив в Twitter фото, на котором сенатор изображен вместе с Путиным.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предложил президенту Дональду Трампу обсудить их контакты с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп назвал Шумера лицемером, разместив в Twitter фото, на котором сенатор изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Трамп написал, что надо начать "немедленное расследование в отношении Шумера и его связей с Россией и Путиным".
"Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?" — обратился Шумер к Трампу.
Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.
Алексей Богдановский.
Фото: AFP 2017/ Don Emmert.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847232-a546d33b3d1a15720d5fa6d457f6f38c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...