Водитель Toyota проехал на красный свет светофора и столкнулся с Chevrolet в Алматы

В Алматы водитель Toyota Camry совершил столкновение с Chevrolet Cruze, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пересечении пр. Абылай хана и ул. Макатаева. По словам очевидцев водитель Chevrolet ехал по проспекту в южном направлении. В это время в западном направлении несся водитель Toyota. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Chevrolet. Оба авто отлетели на угол дороги. Chevrolet снес дорожный знак.





Очевидцы также сообщили, что водитель Toyota был пьян. Его доставили на медицинское освидетельствование.



