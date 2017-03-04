Водитель Toyota проехал на красный свет светофора и столкнулся с Chevrolet в Алматы
4 марта 2017, 02:00
Водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Алматы водитель Toyota Camry совершил столкновение с Chevrolet Cruze, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении пр. Абылай хана и ул. Макатаева. По словам очевидцев водитель Chevrolet ехал по проспекту в южном направлении. В это время в западном направлении несся водитель Toyota. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Chevrolet. Оба авто отлетели на угол дороги. Chevrolet снес дорожный знак.
Очевидцы также сообщили, что водитель Toyota был пьян. Его доставили на медицинское освидетельствование.
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