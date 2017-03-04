Суббота в Казахстане ожидается без осадков
4 марта 2017, 06:00
Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-7ºС.
В субботу, 4 марта, погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.
Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможны туманы с видимостью 200-500м. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-7ºС.
Юг и юго-восток страны, в предстоящие трое суток, по-прежнему будут под влиянием высотного циклона. Здесь ожидается преимущественно небольшой снег, туман и гололёд, температура воздуха около и ниже нормы на 1-3ºС.
В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.
В Алматы днем -1°, облачно снег.
В Астане днем -6°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Молодой Буковинец
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