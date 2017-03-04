Суббота в Казахстане ожидается без осадков

В субботу, 4 марта, погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.



Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможны туманы с видимостью 200-500м. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-7ºС.

Юг и юго-восток страны, в предстоящие трое суток, по-прежнему будут под влиянием высотного циклона.

Здесь ожидается преимущественно небольшой снег, туман и гололёд, температура воздуха около и ниже нормы на 1-3ºС.





В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.





В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.





В Мангыстауской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.