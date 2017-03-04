Натали Портман родила дочь
4 марта 2017, 06:19
Это второй ребенок Портман и Милльпье.
Обладательница премии "Оскар" американская актриса Натали Портман родила второго ребенка, девочку, сообщает РИА Новости.
"Натали Портман и ее муж Бенжамен Милльпье радостно приняли появление малышки, Амалии Милльпье 22 февраля", — сказала представитель журналу. "Мать и ребенок счастливы и здоровы", — уточнила она.
Это второй ребенок Портман и Милльпье. В 2011 году актриса родила первенца, мальчика назвали Алеф.
Портман и Милльпье познакомились на съемках фильма "Черный лебедь" Даррена Аронофски, где Портман играла балерину, а Милльпье ставил танцы. За эту роль Портман ("Леон", "Близость", "В — значит вендетта", "Поезд на Дарджилинг", "Призраки Гойи", "Еще одна из рода Болейн", "Звёздные войны") получила первого в своей жизни "Оскара".
Фото: РИА Новости
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