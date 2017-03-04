Устроивший резню бензопилой в Минске осужден на 15 лет

Он убил женщину и ранил еще двоих.

Минский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы Владислава Казакевича - бывшего студента, напавшего прошлой осенью с бензопилой на посетителей торгового центра, сообщает Би-би-си.





Он убил женщину и ранил еще двоих.





Суд признал Казакевича виновным в убийстве, покушении на убийство и злостном хулиганстве. Отбывать наказание Казакевич будет в колонии общего режима.





Относительно мягкое наказание обусловлено тем, что в момент нападения с бензопилой и топором на посетителей торгового центра "Новая Европа" Владу Казакевичу было 17 лет.





Несовершеннолетние преступники, согласно белорусскому законодательству, даже за особо тяжкие преступления не могут быть подвергнуты пожизненному заключению либо смертной казни (такая мера наказания до сих пор применяется в Белоруссии).

Несовершеннолетних также не могут отправить отбывать наказание в колонию строгого или усиленного режима. Казакевич не был ранее судим, и это обстоятельство также учтено.





К моменту вынесения приговора подсудимому исполнилось 18, но наказание суд выносил подростку, и назначенный 15-летний срок - максимум, разрешенный законом.





Потерпевшим по решению суда Казакевич обязан выплатить более 100 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.

В своем последнем слове Владислав Казакевич заявил: "К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое"





Под вечер 8 октября 2016 года щуплый паренек в яркой куртке и маске, закрывавшей лицо, завел бензопилу в холле торгового центра и ударил ей женщину, стоявшую к нему спиной. Пила заглохла, тогда он достал из чехла для гитары топор и добил жертву.

У погибшей Елены Александронец осталась дочь-инвалид, теперь она - на попечении отца и бабушки.

А убийца в оранжевой куртке двинулся по галерее, где не подозревавшие об опасности люди принимали его за рабочего, спешившего что-то починить, или за участника какого-то флешмоба.



