Распроданы все билеты на бой потенциальных соперников Головкина Альвареса и Чавеса-младшего

Все билеты — более 20 000 — на бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) проданы.

6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе будет аншлаг, сообщает Sports.kz.





Сайт Boxingscene.com информирует, что все билеты — более 20 000 — на бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) проданы.





— Как видите, большие бои отлично продаются — за десять дней мы смогли продать все билеты на самой крутой боксерской арене Лас-Вегаса, — сказал промоутер Канело Оскар де ла Хойя.





Ожидается, что победитель этого боя станет соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).





Фото: Sports.kz



