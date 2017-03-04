Распроданы все билеты на бой потенциальных соперников Головкина Альвареса и Чавеса-младшего

4 марта 2017, 07:10

Все билеты — более 20 000 — на бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) проданы.


6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе будет аншлаг, сообщает Sports.kz.

Сайт Boxingscene.com информирует, что все билеты — более 20 000 — на бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) проданы.

— Как видите, большие бои отлично продаются — за десять дней мы смогли продать все билеты на самой крутой боксерской арене Лас-Вегаса, — сказал промоутер Канело Оскар де ла Хойя.

Ожидается, что победитель этого боя станет соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

Фото: Sports.kz


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