В Алматинской области произошло землетрясение
4 марта 2017, 07:14
Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на восток от г. Алматы.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 46 минут зарегистрировано землетрясение, сообщает МИА Казинформ.
Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 80.09° в.д.
Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Фото: МИА Казинформ
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