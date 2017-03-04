Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области произошло землетрясение

4 марта 2017, 07:14

Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на восток от г. Алматы.


Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 46 минут зарегистрировано землетрясение, сообщает МИА Казинформ.

Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 80.09° в.д.

Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Фото: МИА Казинформ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...