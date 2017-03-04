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В Актау упавший с крыши козырек вентиляционного люка повредил припаркованный у дома автомобиль

4 марта 2017, 07:20

Расходы на ремонт поврежденного автомобиля возместит компания-застройщик.


Динара Жанабаева, жительница 16 дома в 31А микрорайоне, 3 марта, обнаружила повреждения на своем автомобиле, сообщает Лада.

Девушка вызвала полицейских, написала заявление. И обратилась с жалобой в обслуживающую компанию, где девушке сообщили, что дом находится на гарантии застройщика.



Случай, когда ветром сносит козырек от вентиляционного люка не единичный.



В компании-застройщике рассказали, что гарантийный срок истек еще в январе текущего года.

"У нас с этим ПКСК отдельная история. К нам до сих пор люди приходят и жалуются, что в доме лампочки надо поменять. Но, извините, мы свои обязательства выполнили. Дом построен в 2015 году. Гарантийный срок два года. В январе 2017 года он, соответственно, истек. Однако мы берем на себя обязательства по выплате хозяйке машины стоимости ремонта", – рассказал начальник производственно-технического отдела строительной компании Нурлыбек Аманбаев.

Фото: Лада.kz

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