"Никто бизнес не зажимает" - Сапарбаев об инвесторе, пожаловавшегося президенту на рейдерство в Актобе

Свое мнение в ответ на письмо президенту от бизнесмена глава региона озвучил перед депутатами в актюбинском областном маслихате.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал громкие слова инвестора из Армении, который уверял, что его бизнес захватывают власти в Актобе, сообщает Диапазон





Свое мнение в ответ на письмо президенту от бизнесмена глава региона озвучил перед депутатами в актюбинском областном маслихате.





"В последнее время в СМИ очень бурно обсуждается деятельность компаний «ОксиБилд», «Адал-Умит» и «Юнис Сити». Гегам Асрян пишет, что в Актобе невозможно работать, власть зажимает бизнес и так далее. На самом деле, вы сами прекрасно знаете – никто не зажимает. Особенно это касается Асряна. Мы знаем, какой он был инвестор. Куда, какие деньги вкладывал. Особенно это касается газопровода. Вы знаете, как мы ввели газ в Иргизский и Уилский районы. 7 лет они (компания Асряна) этим занимались! Нам пришлось внедрить туда другие компании, и они ввели этот газ", - цитирует Бердыбек Сапарбаев высказывания инвестора и поясняет.





Также аким области обратился к депутатам, чтобы те донесли его слова населению.





"Поэтому прошу, чтобы правильно объяснили. Не надо взбудораживать народ: никто, ни Сапарбаев, ни другие руководители области не зажимают бизнес. Наоборот, мы стараемся, чтобы бизнес развивался, и чтобы у него были все условия. Если бы бизнес не развивался бы, то 30 % населения в бизнесе не работало бы, и 22 % выпускаемой продукции бизнес не давал бы", - уверяет глава региона.





Также Бердыбек Сапарбаев добавил, что создали рабочую группу, которая наряду с правохранительными и судебными органами должна выяснить, куда делись деньги жителей Юнис Сити.



