В Алматы горел пассажирский автобус
4 марта 2017, 08:03
Обошлось без пострадавших.
В Алматы загорелся пассажирский автобус, сообщает Today.kz.
ЧП произошло в Жетысуском районе на проспекте Рыскулова, западнее улицы Жансугурова. По предварительным данным, возгорание автобуса, обслуживающего маршрут №59, началось с моторного отсека.
Обошлось без пострадавших.
Фото: Today.kz.
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