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В Алматы горел пассажирский автобус

4 марта 2017, 08:03

Обошлось без пострадавших.


В Алматы загорелся пассажирский автобус, сообщает Today.kz.

ЧП произошло в Жетысуском районе на проспекте Рыскулова, западнее улицы Жансугурова. По предварительным данным, возгорание автобуса, обслуживающего маршрут №59, началось с моторного отсека.

Обошлось без пострадавших.





Фото: Today.kz.

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