На фермах на Тайване выявили пять новых вспышек птичьего гриппа

Сообщается, что на фермах были выявлены штаммы вируса H5N2, H5N8 и еще одного подтипа вируса H5. На двух из пяти ферм были уничтожены домашние птицы.





По данным службы карантинного контроля за животными и растениями Тайваня, с 1 января этого года вирус был выявлен на 69 фермах, уничтожены в общей сложности уже 504,8 тысячи птиц.





В пятницу Госкомитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР сообщал, что эпидемия птичьего гриппа H7N9 идет на спад.