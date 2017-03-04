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На фермах на Тайване выявили пять новых вспышек птичьего гриппа

4 марта 2017, 08:29

На двух из пяти ферм были уничтожены домашние птицы.


Пять новых вспышек вируса птичьего гриппа выявлены на фермах на острове Тайвань, передает РИА Новости.

Сообщается, что на фермах были выявлены штаммы вируса H5N2, H5N8 и еще одного подтипа вируса H5. На двух из пяти ферм были уничтожены домашние птицы.

По данным службы карантинного контроля за животными и растениями Тайваня, с 1 января этого года вирус был выявлен на 69 фермах, уничтожены в общей сложности уже 504,8 тысячи птиц.

В пятницу Госкомитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР сообщал, что эпидемия птичьего гриппа H7N9 идет на спад.

Ранее многие провинции КНР усилили меры профилактики из-за участившихся случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа. В январе госкомитет по здравоохранению призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Фото: AP Photo

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