10 самых дорогих потерянных сокровищ на Земле
4 марта 2017, 08:48
Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд.
Верховный суд Индии пытается сейчас решить судьбу огромного богатства, хранящегося в подвалах вишнуистского храма в городе Тируванантапурам. Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд, передает Вести.ru.
С одной стороны, на них претендуют потомки раджей, веками копивших золото и драгоценные камни. С другой — верующие индуисты и профсоюз служителей храма.
Между тем цена вопроса может подскочить значительно выше, поскольку еще не все храмовые хранилища вскрыты, а совокупная стоимость находящихся там сокровищ, вероятно, равняется триллиону долларов.
Ниже представляем топ-10 самых дорогих потерянных сокровищ на Земле.
Сокровища короля Иоанна Безземельного
Затерянный город Пайтити
Пропавшие миллионы Крюгера
Медный свиток
Сокровище судна "Флор де Мар"
Яйца Фаберже
Сан-Мигель и потерпевший в 1715 г. катастрофу флот с сокровищами
Янтарная комната
Сокровище тамплиеров
"Денежная шахта" острова Оук
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