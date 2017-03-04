Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд.

Верховный суд Индии пытается сейчас решить судьбу огромного богатства, хранящегося в подвалах вишнуистского храма в городе Тируванантапурам. Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд, передает Вести.ru





С одной стороны, на них претендуют потомки раджей, веками копивших золото и драгоценные камни. С другой — верующие индуисты и профсоюз служителей храма.





Между тем цена вопроса может подскочить значительно выше, поскольку еще не все храмовые хранилища вскрыты, а совокупная стоимость находящихся там сокровищ, вероятно, равняется триллиону долларов.





Ниже представляем топ-10 самых дорогих потерянных сокровищ на Земле.









Сокровища короля Иоанна Безземельного









Затерянный город Пайтити











Пропавшие миллионы Крюгера









Медный свиток









Сокровище судна "Флор де Мар"







Яйца Фаберже









Сан-Мигель и потерпевший в 1715 г. катастрофу флот с сокровищами







Янтарная комната









Сокровище тамплиеров











