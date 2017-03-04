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10 самых дорогих потерянных сокровищ на Земле

4 марта 2017, 08:48

Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд.


Верховный суд Индии пытается сейчас решить судьбу огромного богатства, хранящегося в подвалах вишнуистского храма в городе Тируванантапурам. Речь идет о сокровищах, чья стоимость, по самым скромным подсчетам, составляет $22 млрд, передает Вести.ru.

С одной стороны, на них претендуют потомки раджей, веками копивших золото и драгоценные камни. С другой — верующие индуисты и профсоюз служителей храма.

Между тем цена вопроса может подскочить значительно выше, поскольку еще не все храмовые хранилища вскрыты, а совокупная стоимость находящихся там сокровищ, вероятно, равняется триллиону долларов.

Ниже представляем топ-10 самых дорогих потерянных сокровищ на Земле.


Сокровища короля Иоанна Безземельного


Затерянный город Пайтити



Пропавшие миллионы Крюгера


Медный свиток


Сокровище судна "Флор де Мар"


Яйца Фаберже


Сан-Мигель и потерпевший в 1715 г. катастрофу флот с сокровищами


Янтарная комната


Сокровище тамплиеров



"Денежная шахта" острова Оук


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