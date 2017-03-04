МИД КНДР: Пхеньян не причастен к поддержке терроризма

Дипломат отреагировал на прозвучавшие в последнее время в Соединенных Штатах призывы сторонников жесткой политики в отношении Пхеньяна, в том числе ряда конгрессменов, вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

КНДР "не относится к странам, которые спонсируют терроризм". С таким утверждением выступил представитель Министерства иностранных дел страны, сообщает ТАСС





Текст его заявления опубликован в центральной газете КНДР "Нодон синмун".





Дипломат отреагировал на прозвучавшие в последнее время в Соединенных Штатах призывы сторонников жесткой политики в отношении Пхеньяна, в том числе ряда конгрессменов, вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма.





По словам представителя МИД, "правительство республики активно противодействует всем формам терроризма, демонстрирует такой подход на практике". Тем не менее, отметил дипломат, США "в политических интересах вновь пытаются прикрепить КНДР ярлык спонсора экстремистской деятельности".





В Пхеньяне, судя по заявлению, считают, что "прошло то время, когда Вашингтон имел возможность притеснять страны, вызывавшие его недовольство". "США придется дорогой ценой расплачиваться за ложные обвинения в адрес народной республики", - подчеркнул представитель северокорейского МИД.



