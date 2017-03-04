МИД КНДР: Пхеньян не причастен к поддержке терроризма
4 марта 2017, 09:27
Дипломат отреагировал на прозвучавшие в последнее время в Соединенных Штатах призывы сторонников жесткой политики в отношении Пхеньяна, в том числе ряда конгрессменов, вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
КНДР "не относится к странам, которые спонсируют терроризм". С таким утверждением выступил представитель Министерства иностранных дел страны, сообщает ТАСС.
Текст его заявления опубликован в центральной газете КНДР "Нодон синмун".
Дипломат отреагировал на прозвучавшие в последнее время в Соединенных Штатах призывы сторонников жесткой политики в отношении Пхеньяна, в том числе ряда конгрессменов, вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
По словам представителя МИД, "правительство республики активно противодействует всем формам терроризма, демонстрирует такой подход на практике". Тем не менее, отметил дипломат, США "в политических интересах вновь пытаются прикрепить КНДР ярлык спонсора экстремистской деятельности".
В Пхеньяне, судя по заявлению, считают, что "прошло то время, когда Вашингтон имел возможность притеснять страны, вызывавшие его недовольство". "США придется дорогой ценой расплачиваться за ложные обвинения в адрес народной республики", - подчеркнул представитель северокорейского МИД.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают вопрос повторного включения КНДР в список стран, которые спонсируют терроризм, на фоне предполагаемого убийства Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - в малайзийском международном аэропорту.
В КНДР настаивают на том, что в Малайзии 13 февраля скончался гражданин народной республики с паспортом на имя Ким Чхоля. Причиной его смерти, по версии Пхеньяна, скорее всего, стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждают малайзийские власти.
Фото: В Отпуск.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847245-bf446f14e353cc264fd7128dd07cae24
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...