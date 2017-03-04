Группа британцев посетила 20 тысяч пабов за 33 года

Один из сонователей Питер Хилл выпил 46 632 пинты за время многолетней пивной одиссеи.

Члены благотоворительного клуба дегустаторов эля из Вест Бромвича в пятницу посетили 20-тысячный паб, сообщает Би-би-си





Их паб-кроулинг - так в Британии называют вечеринку, смысл которой заключается в переходе (дословно - переползании) из одной пивной в другую - продолжается уже более 30 лет, с 1984 года.





За это время им удалось собрать 24 тысячи фунтов (почти 30 тысяч долларов) на благотворительность. Они просят хозяев каждого паба пожертвовать один фунт.





Один из сонователей Питер Хилл выпил 46 632 пинты за время многолетней пивной одиссеи.





"В прошлом мае мы достигли 19 тысяч, и мне пришлось выделить крупную часть моей пенсии, чтобы достичь 20 тысяч, и я потратил кучу денег", - рассказал он.





"Сегодня немного волнующий момент, если честно, потому что именно мой отец хотел достичь 20 тысяч, а завтра был бы его день рождения", - добавил Хилл.





Отец Питера Хилла также был одним из основателей клуба.





С 1984 года группа любителей пива умудрилась посетить пабы во всех графствах Англии, Уэльса и Шотландии, чем заслужила себе право быть зачисленной в Книгу рекордов Гиннеса.



