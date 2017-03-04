Чтобы победить Джейкобса, мне придется применить все свои умения - Геннадий Головкин

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в преддверии боя с Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), до которого осталось две недели, отметил, что ему нужно быть умным в ринге, сообщает Vesti.kz





"Я с нетерпением жду боя против Джейкобса. Этот бой будет очень хорошей проверкой для меня. Он боец мирового класса, который бросит мне много вызовов 18 марта. Мне и моей команде это нравится. Джейкобс - очень жесткий панчер. Его нокаут в бою с Куиллином был впечатляющим. Я знаю, что должен быть очень умным в ринге. Для того чтобы победить, мне придется применить все свои умения. Я видел Дэниэла много раз, знаю, какого уровня этот боец, так что наш бой будет очень интересным для фанов", - сказал Головкин.





Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.



