В Австралии питбуль спас мальчика, которого топила собственная мать
4 марта 2017, 10:40
Пёс, который увидел как женщина пытается убить своего сына, набросился на неё и покусал.
Как сообщают местные СМИ, 27-летняя женщина привела своих сыновей возрастом девяти и пяти лет к реке, после чего стала их топить, передает Life.ru.
На помощь старшему ребёнку пришёл питбуль по кличке Бадди, который стал кусать женщину и мешать ей осуществить задуманное. К сожалению, пёс не успел спасти младшего сына жестокой матери.
Как сообщается, женщине в пятницу были предъявлены обвинения, тело её младшего сына было найдено в реке Мюррей в штате Новый Южный Уэльс.
Фото: Hamish Blair
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