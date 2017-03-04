В Алматы из-за ДТП образовался огромный затор
4 марта 2017, 11:01
Водитель не пострадал.
Lada двигалась по улице Саина в южном направлении. Под развязкой с проспектом Абая автомобиль врезался в стену, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя, он ехал по Саина и в какой-то момент автомобиль стал неуправляемым и его занесло в сторону.
Водитель не пострадал.
Из-за этого ДТП образовался большой затор.
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