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В Алматы из-за ДТП образовался огромный затор

4 марта 2017, 11:01

Водитель не пострадал.


Lada двигалась по улице Саина в южном направлении. Под развязкой с проспектом Абая автомобиль врезался в стену, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, он ехал по Саина и в какой-то момент автомобиль стал неуправляемым и его занесло в сторону.

Водитель не пострадал.

Из-за этого ДТП образовался большой затор.
















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