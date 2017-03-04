В Алматы столкнулись Mercedes и Mitsubishi

К счастью, обошлось без пострадавших.

В алматинском микрорайоне Трудовик на центральной улице произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.





Mercedes двигался в южном направлении. После затяжного поворота, водитель не справляется с управлением, и автомобиль выезжает на полосу встречного движения.





В это время по встречной полосе ехал Mitsubishi. От удара, японскую иномарку отбросило на небольшую улочку.





К счастью, обошлось без пострадавших.















































