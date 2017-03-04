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В Алматы столкнулись Mercedes и Mitsubishi

4 марта 2017, 11:24

К счастью, обошлось без пострадавших.


В алматинском микрорайоне Трудовик на центральной улице произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Mercedes двигался в южном направлении. После затяжного поворота, водитель не справляется с управлением, и автомобиль выезжает на полосу встречного движения.

В это время по встречной полосе ехал Mitsubishi. От удара, японскую иномарку отбросило на небольшую улочку.

К счастью, обошлось без пострадавших.













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