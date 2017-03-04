В Алматы столкнулись Mercedes и Mitsubishi
4 марта 2017, 11:24
К счастью, обошлось без пострадавших.
В алматинском микрорайоне Трудовик на центральной улице произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Mercedes двигался в южном направлении. После затяжного поворота, водитель не справляется с управлением, и автомобиль выезжает на полосу встречного движения.
В это время по встречной полосе ехал Mitsubishi. От удара, японскую иномарку отбросило на небольшую улочку.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847252-ef5d7f9ea191da3419d8d55213e30d6c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...