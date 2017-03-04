В Караганде мужчина воспользовался услугами проституток и ограбил их
4 марта 2017, 11:38
Работницы отдали грабителю его восемь тысяч тенге, пять сотовых телефонов и свои собственные 25 тысяч тенге.
Мужчина воспользовался услугами сразу двух «ночных бабочек». Удовлетворив свою страсть, он вынул пистолет и…ограбил жриц любви, забрав у них 25 тысяч тенге и пять сотовых телефонов, сообщает газета "Криминальные новости".
37-летний Даурен Жумадилов проживающий в Шахтинске, не редко приезжает в Караганде в поисках развлечений. Подсчитав, что девушки легкого поведения обходятся ему слишком дорого, он решил их ограбить.
Когда в очередной раз мужчина отправился в Караганду, он попросил у братишки игрушечный пистолет, который очень походил на настоящий.
В одну из "веселых" ночей, он заплатил девушкам за услуги, но затем внезапно вытащил пистолет и угрожая потребовал деньги. Свое требование он обосновал некачественно выполненной работой.
Работницы отдали грабителю его восемь тысяч тенге, пять сотовых телефонов и свои собственные 25 тысяч тенге.
Уголовный кодекс РК квалифицировал это как открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевших. Даурена Жумадилова арестовали и поместили в следственный изолятор.
Фото: Армейский вестник
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