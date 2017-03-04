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Более миллиона Mercedes-Benz отзывают из-за риска возгорания

4 марта 2017, 11:51

Неисправности в машинах классов A, B, C и E, а также в автомобилях CLA, GLA и GLC могут привести к перегреву при включении двигателя.


Немецкий автомобильный концерн Daimler отзывает более миллиона автомобилей Mercedez-Benz в Британии из-за риска возгорания, сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению компании, всего был зафиксирован 51 случай возгорания автомобилей из-за неисправных предохранителей. В результате этих инцидентов никто не пострадал.

Неисправности в машинах классов A, B, C и E, а также в автомобилях CLA, GLA и GLC могут привести к перегреву при включении двигателя.

Проблема с предохранителем уже была устранена в новых автомобилях, а машины, отправленные к дилерам, будут отремонтированы до продажи, пообещали в Daimler.

"Любые неисправные автомобили не будут проданы, пока их не оснастят дополнительным предохранителем", - говорится в заявлении компании.

Более 300 тысяч из машин, где была выявлена неисправность, находятся в Соединенных Штатах, еще 75 тысяч - в Великобритании.

Фото: AFP

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