Более миллиона Mercedes-Benz отзывают из-за риска возгорания
4 марта 2017, 11:51
Неисправности в машинах классов A, B, C и E, а также в автомобилях CLA, GLA и GLC могут привести к перегреву при включении двигателя.
Немецкий автомобильный концерн Daimler отзывает более миллиона автомобилей Mercedez-Benz в Британии из-за риска возгорания, сообщает Би-би-си.
Согласно сообщению компании, всего был зафиксирован 51 случай возгорания автомобилей из-за неисправных предохранителей. В результате этих инцидентов никто не пострадал.
Неисправности в машинах классов A, B, C и E, а также в автомобилях CLA, GLA и GLC могут привести к перегреву при включении двигателя.
Проблема с предохранителем уже была устранена в новых автомобилях, а машины, отправленные к дилерам, будут отремонтированы до продажи, пообещали в Daimler.
"Любые неисправные автомобили не будут проданы, пока их не оснастят дополнительным предохранителем", - говорится в заявлении компании.
Более 300 тысяч из машин, где была выявлена неисправность, находятся в Соединенных Штатах, еще 75 тысяч - в Великобритании.
Фото: AFP
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