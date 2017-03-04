Проводник поезда «Актобе-Шалкар» повесился из-за денег

Отдать деньги родственники погибшего решили с одним условием: если на 40 дней предприниматель явится к ним за долгом сам.

Проводник поезда «Актобе-Шалкар» Адильбек Елегенов повесился в квартире своих родственников из-за крупной суммы денег, сообщает Aktobetimes.kz.





Незадолго до решения свести счеты с жизнью, проводник обратился за юридической помощью к Самиту Нуркену. Он утверждал, что денег, которые ему передал для доставки из Шалкара в Актобе некий предприниматель, он не брал, и просил помочь ему добиться справедливости.

"Адильбек пришел ко мне и сказал, что его принудили написать расписку о том, что он должен более миллиона тенге. Хотя на самом деле всё обстоит иначе. По словам обратившегося ко мне проводника, известный в Шалкаре коммерсант по имени Абай неоднократно передавал через него деньги поставщикам товара в Актобе. Так было и в тот раз. Абай передал с проводником очень крупную сумму – 1 миллион 100 тысяч тенге, которую мужчина спрятал в одном из купе своего вагона", - рассказал Самит Нуркен.





По словам юриста, в тот раз поезд сопровождали двое сотрудников транспортной полиции. На обратном пути из Шалкара в Актобе они зашли в вагон проводника и попросили выделить им купе, чтобы пообщаться с родственницей, которая войдет на станции Эмба. Проводник провёл полицейских в то купе, где были спрятаны деньги, а сам ушёл по своим делам.

"Когда поезд стал подъезжать к станции Кандыагаш, полицейские вышли из купе. Проводник кинулся к спрятанным деньгам, но их там уже не было. Проводник тут же обратился к полицейским, чтобы те вернули деньги, которые они, по его мнению, украли из купе. Но сотрудники ответили, что он бредит, и они никаких денег не видели. В свое оправдание полицейские вызвали других сотрудников ЛОПа на одной из станций по пути следования, - продолжает Самит Нуркен.





Сестра погибшего проводника Гульнар Исмагулова подозревает, что ее брат стал объектом вымогательства: «Через несколько дней Адильбека вызвали в Шалкаре в полицию по факту пропажи денег. Когда он туда направлялся, то его встретили представители предпринимателя Абая. Они принудили брата написать расписку в нотариальной конторе».

Юрист, к которому обратился проводник, тоже подтверждает тот факт, что Адильбек рассказал ему о расписке.





Отдать деньги родственники погибшего решили с одним условием: если на 40 дней предприниматель явится к ним за долгом сам.



