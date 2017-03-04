Доклад Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Абылкасымовой М.Е. на Коллегии МНЭ

(г. Астана, 23 февраля 2017 года)

В Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подчеркнул важность сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития, а также необходимость имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР в рамках Третьей модернизации Казахстана.

Организация экономического сотрудничества и развития - это международная организация, состоящая из 35 наиболее развитых стран, включая страны Европы, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Мексику, Японию и Южную Корею, которые признают принципы свободной рыночной экономики.

Основная миссия ОЭСР заключается в оказании содействия наиболее высокому и устойчивому экономическому росту, занятости и уровня жизни в стран-членах и партнерах и повышения их вклада в глобальное развитие.

Сегодня страны ОЭСР производят более 60-ти процентов мирового ВВП. Все страны-члены ОЭСР прошли путь глубокой модернизации, имеют высокие стандарты жизни населения, высокие показатели развития экономики, бизнеса, производительности труда.

Взаимодействие Казахстана с ОЭСР началось в 2008 году в рамках Евразийской программы конкурентоспособности, включающей 13 стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

В январе 2015 года Казахстан стал одной из трех стран в мире, с которой ОЭСР подписала отдельную Страновую программу сотрудничества. В рамках Программы предусмотрено присоединение Казахстана к 29 основным правовым инструментам ОЭСР, а также проведение 13 обзоров в различных сферах развития страны для оценки соответствия стандартам и принципам ОЭСР.

Для обеспечения эффективной координации программ и инициатив создан Совет по взаимодействию с ОЭСР под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан. Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Казахстан участвует в 32 рабочих органах Организации, из них в 23 комитетах и рабочих органах ОЭСР имеет статус «приглашенного». Кроме того, в 6 комитетах Казахстан имеет статус «участника» и в 3 - статус «партнера» (участника).

В 2016 году Казахстан свой повысил статус до «участника» в 3 рабочих органах ОЭСР: Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР (июль, 2016 года); Комитет по конкуренции (июль, 2016 года); Рабочая группа по приватизации (сентябрь, 2016 года). Также в октябре 2016 года принято решение о повышении статуса Казахстана до «Ассоциированного члена» в Комитете по инвестициям ОЭСР.

По итогам 2016 года получено подтверждение о присоединении Казахстана к 10 правовым инструментам ОЭСР из 29 заявленных. Это:

1) Декларация о зеленом росте;

2) Декларация о правомерности, честности и прозрачности при ведении международного бизнеса и заключения финансовых сделок;

3) Декларация по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли (BEPS);

4) Декларация о снижении рисков, вызываемых свинцом;

5) Рекомендация Совета о стратегиях цифрового правительства;

6) Рекомендация Совета по вопросам гендерного равенства в области занятости, образования и предпринимательства;

7) Рекомендация Совета относительно руководящих принципов для обеспечения качества в трансграничном высшем образовании;

8) Рекомендация Совета по сейсмической безопасности в школах;

9) План действий ОЭСР по вопросам молодежи;

10) Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.

В 2017-2018 г. планируется присоединение к еще 19 правовым инструментам.

В 2016 году в рамках Страновой программы государственными органами совместно с рабочими органами ОЭСР завершена работа по подготовке предварительных отчетов по всем 13 обзорам, в том числе получены финальные отчеты по двум обзорам.

Также в рамках обзоров на сегодняшний день Казахстаном в целом получено 558 рекомендаций. Из них по нашей оценке уже реализовано 113 рекомендаций и 445 рекомендаций находятся в процессе реализации.

Основные реформы проведены в таких сферах, как государственное управление, конкурентная политика, противодействие коррупции, инвестиционная политика, развитие зеленой экономики, система национальных счетов здравоохранения, высшее образование, инновационная политика, развитие МСБ.

Так, к примеру, в сфере развития конкуренции антимонопольное законодательство было приведено в соответствие со стандартами ОЭСР. Изменена концепция работы антимонопольного органа: не штрафовать предпринимателя, а уведомить и предупредить о серьезных нарушениях конкурентного законодательства.

В рамках Рекомендации Совета ОЭСР по регуляторной политике и управлению внедрена система анализа регуляторного воздействия всех новых (и действующих) правил, подобной тому, что используется в странах ОЭСР, как принцип «умного регулирования».

Для обеспечения реализации рекомендации по снижению доли государственной собственности до уровня стран ОЭСР - в размере 15% от ВВП реализуется Комплексный план приватизации, который содержит перечень 783 организаций, подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду. Виды деятельности, в которых государство может участвовать, сокращено на 47% (с 652 до 346).

В рамках Декларации о «зеленом росте» запущена «Зеленая» платформа действий между Правительством РК и ОЭСР, которая направлена на сохранение и восстановление экосистемы, рациональное использование природных ресурсов за счет внедрения ресурсо-, водно-, энергосберегающих и альтернативных технологий, и мобилизации зеленых финансов. Из 54 индикаторов «зеленого» роста Казахстаном разработаны 30 индикаторов; 16 индикаторов планируется внедрить в 2017-2018 гг.

В области обеспечения гендерного равенства порядка 30 стандартов ОЭСР имплементированы в новую Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года, которая предусматривает равные возможности и права для мужчин и женщин в образовании, занятости и предпринимательстве и общественной жизни.

В области государственного управления и региональной политики проведена масштабная работа по становлению института местного самоуправления, предусмотрено внедрение с 2018 года 4-го уровня государственного бюджета, расширены возможности граждан участвовать в процессе принятия решений на местах.

Начата системная работа по постепенному избавлению от несвойственных государству функций посредством передачи их в конкурентную среду и саморегулирование.

Обеспечена подотчетность и прозрачность правительства с принятием Закона РК «О доступе к информации», «Об общественных советах» и запуска проектов открытого правительства, открытые НПА, открытые данные, открытые бюджеты, открытый диалог.

Система оценки эффективности государственных органов переориентирована с процессных подходов на конечный результат.

В области противодействия коррупции проведен Обзор добропорядочности в государственном секторе по 15 направлениям. Начата реализация новой Антикоррупционной стратегии, принят Закон «О государственных закупках» в новой редакции.

Для дальнейшей реализации остальных рекомендаций ОЭСР Министерством национальной экономики совместно с государственными органами формируется Национальная Дорожная карта по имплементации рекомендаций ОЭСР. Кроме этого, разработан четкий План взаимодействия Казахстана с рабочими органами ОЭСР, что позволит повысить уровень участия Казахстана в Организации.

В 2017 году будет продолжено тесное сотрудничество с ОЭСР в рамках новых проектов по таким направлениям, как государственные закупки, бюджетное управление, ГЧП, критические риски, региональное развитие бизнеса, налогообложение, и.т.д.

Важным шагом в расширении сотрудничества Казахстана и ОЭСР является решение ОЭСР о проведении в октябре т.г. Недели Евразии 2017 в г. Алматы. Целью данного мероприятия является создание условий для дальнейшего укрепления отношений между евразийскими странами и странами-членами ОЭСР и усиление сотрудничества по направлениям, затрагивающим конкурентоспособность региона. На сегодняшний день данное мероприятие является уникальной площадкой, где встречаются представители 35 стран-членов ОЭСР со странами-партнерами.

Сотрудничество с ОЭСР является стратегическим приоритетом для Казахстана. Правительство продолжит работу по имплементации лучших практик и рекомендации ОЭСР в процессе дальнейшего совершенствования институциональных реформ и государственной политики страны.